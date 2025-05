L’Isola dei famosi 2025 | ritiri a catena e polemiche social per Antonella Mosetti e i compagni

L'Isola dei Famosi 2025 è al centro di polemiche e ritiri a catena, con abbandoni sorprendenti che stanno catturando l’attenzione. Non più le sfide o le strategie tra naufraghi, ma le assenze di Antonella Mosetti, Spadino e Nunzio Stancampiano stanno scuotendo l’edizione, alimentando discussioni sui social e mettendo in dubbio il prosieguo del programma. Un’edizione ricca di colpi di scena che tiene tutti col fiato sospeso.

Non sono più le sfide in mare o le strategie tra naufraghi a dominare le cronache dell’Isola dei Famosi 2025, ma i clamorosi abbandoni che stanno scuotendo l’edizione. Antonella Mosetti Antonella Mosetti, Spadino e Nunzio Stancampiano hanno infatti lasciato il reality e si trovano ora in un esclusivo resort in Honduras, in attesa del rientro in Italia disposto dalla produzione. Relax in resort e reazioni negative del pubblico. Appena tornata in possesso del proprio smartphone, Antonella Mosetti ha pubblicato una serie di stories su Instagram che hanno immediatamente fatto il giro del web. Le immagini la mostrano rilassata davanti a un tramonto con una sigaretta in mano e in costume davanti allo specchio... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it