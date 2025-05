Lirica Italia e Cina ’Sulle ali del canto’

Il Salotto Culturale Modena organizza oggi alle 16 al teatro Alberione di via 3 Febbraio l’evento “Sulle ali del canto”, una raffinata appendice alla recente stagione culturale. L’iniziativa vede la partecipazione di giovani cantanti italiani e cinesi che si esibiranno, valorizzando il rapporto tra Italia e Cina attraverso la musica. L’ingresso è gratuito. L’evento rappresenta un’occasione di scambio culturale e di promozione del talento vocale internazionale.

Come raffinata appendice alla sua stagione, conclusa nei giorni scorsi, oggi alle 16 al teatro Alberione di via 3 Febbraio il Salotto Culturale Modena ci invita a un pomeriggio "Sulle ali del canto" (con ingresso gratuito). Si esibiranno alcuni giovani cantanti italiani e cinesi che stanno curando il loro perfezionamento nella nostra città, con gli insegnamenti di Stefano Seghedoni, Marily Santoro e Giuliana Panza: "È l'occasione – sottolinea Sabrina Gasparini, direttrice artistica del Salotto – per ascoltare belle voci che si stanno affacciando al panorama internazionale dell'opera".

