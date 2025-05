L’Iran convoca l’incaricato d’affari francese | Commenti offensivi del ministro Barrot dopo la Palma d’oro a Panahi

L'Iran ha convocato l'incaricato d'affari francese a Teheran in risposta ai commenti "offensivi" del ministro Barrot, successivi alla Palma d'oro assegnata al regista dissidente Jafar Panahi al Festival di Cannes. Questa mossa evidenzia le tensioni diplomatiche tra i due paesi, accentuate dalle dichiarazioni ritenute provocatorie da parte della Francia in difesa della libertà di espressione e del cineasta perseguitato.

L' Iran ha convocato l'incaricato d'affari francese a Teheran per protestare contro i commenti "offensivi" rilasciati da Parigi in seguito agli onori tributati al regista dissidente Jafar Panahi al Festival di Cannes, vincitore della Palma d'oro. "A seguito delle dichiarazioni offensive e delle accuse infondate rivolte dal ministro degli Esteri francese contro l'Iran, l'incaricato d'affari di Teheran è stato convocato al ministero", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Irna. In un messaggio su Xil capo della diplomazia francese, Jean-Noël Barrot, aveva scritto: "In un gesto di resistenza contro l'oppressione del regime iraniano, Jafar Panahi vince una Palma d'Oro che riaccende la speranza dei combattenti per la libertà ovunque"...