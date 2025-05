L’investitore della donna uccisa in spiaggia | Dispiaciutissimo è una tragedia immane

Cervia (Ravenna), 25 maggio 2025 – L'investitore coinvolto nella tragica morte di una donna in spiaggia esprime il suo profondo dispiacere. L'avvocato Vittorio Manes, legale di Lerry Gn..., dichiara che il suo cliente è sconvolto e si unisce al dolore della famiglia. "È una tragedia immane, non riesce a capacitarsi di quanto accaduto", ha affermato il legale contattato dall'Ansa.

Cervia (Ravenna), 25 maggio 2025 – “Il mio cliente è dispiaciutissimo, è una tragedia immane. Non si capacita di come possa essere successo e fa le condoglianze alla famiglia della donna”. A dirlo, raggiunto al telefono dall'Ansa, è l' avvocato Vittorio Manes del Foro di Forlì, che difende Lerry Gnoli, l'autista della ruspa che ieri, sabato 24 maggio, in spiaggia a Pinarella di Cervia ha investito e ucciso Elisa Spadavecchia, 66enne insegnante di inglese della provincia di Vicenza. “Sono 35 anni che fa questo mestiere”, aggiunge il legale del 54enne parlando del proprio cliente. Gnoli, cesenate e residente a Montaletto di Cervia, è accusato a piede libero di omicidio colposo (è avvenuto in area demaniale e non in strada): dopo averlo interrogato a lungo nella giornata di sabato, i carabinieri l’hanno lasciato tornare a casa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’investitore della donna uccisa in spiaggia: “Dispiaciutissimo, è una tragedia immane”

