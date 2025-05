L’Inter post Como ha una delusione da trasformare in motivazione

L'Inter ha concluso il campionato con una delusione, ma questa eventuale amarezza può diventare una spinta per la finale di Champions. De Vrij, nel post partita di Como-Inter, ha sottolineato l’importanza di trasformare la delusione in motivazione. Per raggiungere il sogno europeo, la squadra dovrà sfruttare questa delusione come stimolo, continuando a credere nei propri obiettivi e dando il massimo nel cammino verso la finale.

L'ultima di campionato ha lasciato l'Inter visibilmente delusa. Per arrivare al meglio alla finale di Champions servirà trasformare questa sensazione in una motivazione extra. ARRIVARE ALLA FINALE – De Vrij nel post partita di Como-Inter ha espresso un concetto importante. L'Inter infatti in questa settimana si trova a gestire una transizione non scontata. Quella tra la fine del campionato e la finale di Champions. Tra un obiettivo sfumato e uno da conquistare. E per farlo servirà passare dalla delusione alla motivazione. O meglio, trasformare la prima nella seconda. DELUSIONE PER IL CAMPIONATO – L'Inter ci ha provato fino all'ultimo...

