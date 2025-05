L’INPS avvisa | Non farlo! | la mail che mette paura a tutti gli italiani

L’INPS ha inviato recentemente un’email che ha creato allarme tra gli italiani, mettendo in guardia sulla possibilità di truffe e phishing. È fondamentale essere cauti e non cliccare su link sospetti o fornire informazioni sensibili. L’Istituto, su indicazione del governo, invita sempre a verificare le comunicazioni ufficiali per evitare rischi e proteggere i propri dati personali.

Dall'email dell'INPS è arrivata una comunicazione che mette paura a tutti gli italiani, bisogna stare attenti a dove si clicca e alle possibili informazioni sensibili che si rendono note L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, su indicazione del governo, propone spesso delle persone che rispettino alcuni criteri dei supporti economici.

