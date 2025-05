Lindsey Ruddins confermata alla Savino Del Bene per il terzo anno

Lindsey Ruddins, schiacciatrice californiana di 27 anni, è stata confermata alla Savino Del Bene per il terzo anno consecutivo. La stagione precedente è stata complicata da un infortunio al ginocchio, ma la società ha deciso di confermarla per continuare il progetto. Ruddins mantiene così la sua presenza nel team, contribuendo con esperienza e talento alla squadra nella prossima stagione.

La Savino Del Bene mette la firma su un'altra conferma: quella della 27enne schiacciatrice californiana Lindsey Ruddins (foto) che farà parte della prima squadra per il terzo anno consecutivo. Quella appena trascorsa è stata una stagione sfortunata per la giocatrice a causa di un infortunio al ginocchio che ha limitato a 16 le presenze in campionato, nelle quali ha realizzato 82 punti, 5 muri e 4 ace; ha giocato una gara di Coppa Italia ed è scesa in campo in 6 partite di Champions League realizzando 43 punti, di cui 4 in battuta.

Terzo anno consecutivo in casa Savino Del Bene per Lindsey Ruddins

Per il terzo anno consecutivo, Lindsey Ruddins resterà nella rosa della Savino Del Bene Volley. La schiacciatrice statunitense ha rinnovato il suo contratto per la stagione 2025-2026, confermandosi elemento fondamentale della squadra.

