L' incidente sulla statale 115 intervento urgente e trasferimento a Villa Sofia per un 49enne

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla statale 115, in contrada San Giorgio, nei pressi di Sciacca. Tra i feriti, oltre all'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano e a un bambino trasferito in elisoccorso, figura un uomo di 49 anni, che nella serata è stato sottoposto a un intervento urgente presso l'ospedale Villa Sofia. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Fra i feriti dell'incidente stradale di ieri pomeriggio sulla statale 115, in contrada San Giorgio, all'altezza di Sciacca, oltre all'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, e a un bambino subito trasportato in elisoccorso, c'è un 49enne che, nella serata di ieri, è stato sottoposto a un...

