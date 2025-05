L' incidente mortale in tangenziale disposta l' autopsia sul 38enne | tre indagati

Gli inquirenti stanno indagando sul tragico incidente in tangenziale che ha causato la morte di un uomo srilankese di 38 anni. Disposta l’autopsia per chiarire le cause della caduta o dell’impatto delle auto coinvolte. Tre persone sono attualmente indagate. La domanda cruciale resta: l’uomo è stato vittima di una perdita di controllo o di un violento scontro con le auto? Le risposte potrebbero essere decisive per chiarire l’accaduto.

La morte del 38enne srilankese è stata causata dalla caduta dallo scooter su cui viaggiava o dalle auto che lo hanno colpito poco dopo che l'uomo aver perso il controllo del mezzo finendo a terra? Una risposta cruciale quella a cui sono chiamati a rispondere gli inquirenti che stanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - L'incidente mortale in tangenziale, disposta l'autopsia sul 38enne: tre indagati

