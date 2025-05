L' incidente mortale in tangenziale disposta l' autopsia sul 38enne | tre indagati

Un tragico incidente ha scosso la tangenziale, dove un 38enne srilankese ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Disposta l'autopsia, tre persone risultano indagate. Gli inquirenti devono stabilire se la causa del decesso sia stata la caduta dallo scooter o l'impatto con le auto in transito, avvenuto subito dopo che l'uomo aveva perso il controllo del mezzo.

La morte del 38enne srilankese è stata causata dalla caduta dallo scooter su cui viaggiava o dalle auto che lo hanno colpito poco dopo che l'uomo aver perso il controllo del mezzo finendo a terra? Una risposta cruciale quella a cui sono chiamati a rispondere gli inquirenti che stanno...

