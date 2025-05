l impronta 33 e il nodo dell intonaco grattato 18 anni fa dal muro della villetta dove è stata uccisa chiara poggi

A quasi 18 anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, nuove indagini emergono sui reperti trovati sulla scena del delitto. Tra questi, l’impronta 33 e il nodo dell’intonaco grattato 18 anni fa dal muro della villetta di Chiara svelano possibili tracce per risolvere il caso irrisolto. Le piste si riaccendono, alimentando speranze e suspense in questa intricata vicenda giudiziaria.

Garlasco (Pavia), 25 maggio 2025 – Nuove indagini sul delitto di Garlasco, a distanza di quasi 18 anni da quel tragico 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi su uccisa nella villetta di famiglia del piccolo centro pavese. Mentre si cerca nei laboratori e negli archivi giudiziari l'involucro in cui dovrebbe essere stato conservato l'intonaco grattato 18 anni fa dal muro delle scale della villa della famiglia Poggi e che è legato all'ormai nota impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio, le nuove indagini per far luce sull'omicidio della 26enne si concentreranno, oltre che sull'analisi di quanto sequestrato nelle scorse settimane, anche sulla ricostruzione della dinamica... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it