l impatto del declassamento del debito usa sui mercati globali alla luce delle tensioni commerciali con la cina

La settimana sui mercati globali si conclude con l’impatto del declassamento del debito USA e le tensioni commerciali con la Cina. I dati macroeconomici di Europa e USA, in particolare i PMI di maggio, hanno evidenziato un rallentamento rispetto alle aspettative, influenzando le dinamiche finanziarie. Questi eventi amplificano le incertezze e i rischi sistemici, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche ed economiche a livello internazionale.

Si chiude una settimana che ha visto l'uscita dei dati macroeconomici dell'Europa e degli Stati Uniti importanti per i mercati finanziari. Fra tutti i PMI di maggio. Quelli dell'Europa sono stati tutti peggiori delle attese, in flessione rispetto ad aprile e tutti al di sotto della soglia dei 50 punti che, come noto indica recessione: Manifatturiero (48.4 punti contro 49.2 atteso e 49 di aprile), Servizi (48.9 punti contro 50.4 atteso e 50.1 di aprile) e Composito (49.5 punti contro 50.7 atteso e 50.4 di aprile). Economia Europea quindi che, a causa soprattutto della debolezza della Germania e della Francia, fatica sempre di più a crescere...