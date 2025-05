Lilo e stitch battono tom cruise al botteghino | una dolce vendetta

Il live-action di "Lilo & Stitch", distribuito nel 2025, sta sorprendendo tutti al botteghino, superando le performance di Tom Cruise. Questo atteso remake del classico animato sta riscuotendo un successo straordinario, segnando una dolce vendetta contro le iniziali previsioni. Con il suo mix di emozioni e avventura, il film ha catturato il cuore del pubblico, riportando in vita la magica storia di Lilo e il suo amico extraterrestre Stitch.

successo al botteghino di "lilo & stitch" in live-action. Il film "Lilo & Stitch" in versione live-action, distribuito nel 2025, sta registrando risultati eccezionali al box office, segnando un'importante rivincita rispetto alle aspettative iniziali. Questa produzione remake di un classico animato del 2002 ha conquistato il pubblico e si posiziona come uno dei maggiori successi della stagione cinematografica. performance al box office e confronto con "mission: impossible – the final reckoning". dati di incasso durante il fine settimana di Memorial Day. Nel weekend di Memorial Day, la pellicola ha ottenuto una stima di incassi pari a circa 183 milioni di dollari, superando nettamente le previsioni...

