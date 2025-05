Liliana Resinovich Visintin ha ucciso la moglie ma l' amico Sterpin cambia lo scenario | l' autopsia il movente e cosa non torna

Liliana Resinovich è stata uccisa, con l'amico Sterpin che modifica lo scenario. L'autopsia rivela dubbi sul movente e su alcuni dettagli. Dopo le parole della pm, il vedovo Sebastiano Visintin non è arrabbiato ma sembra colpito da altre tensioni, mentre l’indagine continua a chiarire il caso. La vicenda rimane complessa, con nuove piste da seguire e elementi da verificare sulla dinamica dell'omicidio.

All'indomani della rivelazione sulle considerazioni della pm sul caso Liliana Resinovich, ad essere arrabbiato non è il vedovo della vittima, Sebastiano Visintin, su cui si addensano i.

