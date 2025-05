Liguria i matrimoni calano sempre di più Ma stranieri e vip scelgono la Riviera | Longform

In Liguria, la tendenza ai matrimoni tradizionali è in calo, con sempre meno coppie che scelgono riti religiosi. Tuttavia, la Riviera continua a essere attrattiva per stranieri e VIP, che prediligono riti civili e simbolici. L'abito bianco rimane un must per la sposa, ma anche lo sposo inizia a farsi notare. I festeggiamenti si accorciano, con un focus particolare sull'aperitivo raffinato, simbolo di una nuova era nuziale.

Ci si sposa sempre di meno, ci si sposa in modo diverso: anche in Liguria si assiste al tracollo dei matrimoni in chiesa, prevalgono i riti civili e simbolici. L'abito bianco resta per la sposa ma si affaccia anche per lo sposo. Pranzi e cene sono più brevi e il punto forte è spesso l'aperitivo rafforzato. A dar manforte ai numeri dei matrimoni dei liguri che calano arrivano però gli stranieri che scelgono sempre più le Riviere, da Ponente a Levante, come destination wedding. E la festa, in certi casi, dura tre giorni...

