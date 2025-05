L’idrovolante italiano prende forma E la Francia si mette di traverso

L'industria aeronautica è al centro di una nuova sfida tra Italia e Francia, con l'idrovolante antincendio Wf-X della 19-01 Holding in fase di sviluppo dal 2011. Tuttavia, la startup francese Hynaero, in collaborazione con Airbus, tenta di ostacolare il progetto italiano lanciando il suo Fregate-F100, puntando a ottenere finanziamenti dall'Unione Europea. La competizione si fa intensa e le strategie si intrecciano. Continua a leggere...

La 19-01 Holding è al lavoro dal 2011 sull’ambizioso aereo antincendio Wf-X. Ma la startup transalpina Hynaero, insieme ad Airbus, punta ad arraffare i finanziamenti Ue lanciando (sulla carta) il Fregate-F100... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’idrovolante italiano prende forma. E la Francia si mette di traverso

Altre letture consigliate

Premio di risultato, a Bergamo lo prende il 18% dei lavoratori: il meccanico maschio e italiano riceve i maggiori benefici

Nel 2023, i premi di risultato hanno coinvolto 10.316 lavoratori in provincia di Bergamo, per un totale di oltre 14 milioni di euro.

Palazzo piazza Borromeo prende forma: così rinascerà l’ex Santa Margherita nel cuore di Pavia

Palazzo Piazza Borromeo sta per trasformare l'ex Santa Margherita nel cuore di Pavia. Pavia, 14 maggio 2025 – Il cantiere di rigenerazione avanza, portando alla ribalta una nuova residenza di pregio, situata di fronte al prestigioso Collegio Borromeo e a pochi passi dal Ticino, con la consegna imminente di 36 unità abitative.

Il formato Weimar+ prende forma. Difesa e sicurezza comune fuori dai vincoli Ue

Il formato Weimar si configura come una nuova iniziativa per la difesa e la sicurezza comune al di fuori dei confini dell'Unione Europea.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Prende forma il progetto per la realizzazione dello scalo per l’atterraggio degli idrovolanti nel porto di Brindisi

Si legge su brundisium.net: Prende forma il progetto per la realizzazione dello scalo per l’atterraggio degli idrovolanti nel porto di Brindisi. Dopo numerosi incontri preparatori fra Autorità Portuale di Sistema, Capitaneria di ...

Idrovolanti - Aviazione Marittima Italiana a San Benedetto