Licenza di uccidere | i crimini di guerra delle truppe britanniche in Iraq e Afghanistan

Sotto il manto delle missioni in Iraq e Afghanistan emergono testimonianze sconvolgenti di crimini di guerra attribuiti alle truppe britanniche. Un’indagine della BBC ha rivelato racconti inquietanti di ex membri delle Forze Speciali, sollevando inquietanti interrogativi sulla legalità e la moralità delle operazioni militari britanniche, sollevando il controverso tema della "licenza di uccidere" e delle responsabilità nelle zone di conflitto.

Sotto il velo delle missioni in Iraq e Afghanistan emergono testimonianze sconvolgenti che farebbero luce su un lato oscuro delle truppe britanniche impegnate nelle operazioni militari. Un’inchiesta della BBC  ha dato spazio a racconti inquietanti di alcuni ex membri delle Forze Speciali del Regno Unito ( United Kingdom Special Forces, UKSP) che hanno denunciato pubblicamente “violenze sistematiche” perpetrate dai loro commilitoni, rivelando presunti episodi di atrocitĂ inaudite e crimini di guerra che sfidano ogni principio di giustizia. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Licenza di uccidere: i crimini di guerra delle truppe britanniche in Iraq e Afghanistan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Bambini e innocenti giustiziati”. Soldati inglesi accusati di crimini di guerra in Afghanistan e Iraq

Un'inchiesta della BBC ha rivelato crimini di guerra commessi dai reparti d’élite britannici SAS e SBS in Afghanistan e Iraq.

La Libia riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale sui crimini di guerra

La Libia ha ufficialmente riconosciuto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale (Cpi) sui crimini di guerra, nonostante non sia un Stato membro dello Statuto di Roma.

Per Gaza si parla di crimini di guerra, ma questa definizione è incongrua: per me è genocidio

Nel dibattito su Gaza, la definizione di crimine di guerra appare inadeguata: per molti, è genocidio.

Se ne parla anche su altri siti

I crimini di guerra delle forze speciali britanniche in Afghanistan e Iraq

Scrive tio.ch: La BBC rivela testimonianze inedite di ex forze speciali britanniche su gravi crimini di guerra commessi da SAS e SBSq, coinvolgendo anche alti ufficiali.

Crimini e traffici, la guerra russa per alcuni è stata un grande affare: il rischio è che restino impuniti

Segnala msn.com: Le loro attività sono tra le più raccapriccianti e orribili, con molteplici accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ma sono tutt'altro che uniche nella loro smania di convertire ...

Crimini di guerra e diritto internazionale

Lo riporta corriere.it: scrivo in merito all’editoriale di Ernesto Galli della Loggia («La guerra e i crimini di guerra»), apparso sul Corriere del 12 dicembre. Evidentemente mettere in discussione la validità del ...