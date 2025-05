Libertà a caro prezzo | la lezione civile di Gioacchino Gesmundo raccontata da Giovanni Capurso

“Libertà a caro prezzo” di Giovanni Capurso racconta la dura lezione civile di Gioacchino Gesmundo, vittima delle Fosse Ardeatine. Un'indagine sulla libertà come valore fondamentale e, allo stesso tempo, costoso, che richiede coraggio e sacrificio. In questo saggio storico, Capurso sottolinea come il sacrificio di Gesmundo sia un esempio di integrità e dedizione alla libertà, un invito a valorizzare e proteggerla sempre.

di Fiorella Franchini La libertà ha un prezzo alto. Sempre. In tempo di pace come in guerra. Perché richiede coraggio, coscienza e, spesso, sacrificio. Lo ricorda bene Giovanni Capurso, saggista e storico meridionalista, nel suo libro “Libertà a caro prezzo. Gioacchino Gesmundo e le Fosse Ardeatine”, edito da Radici Future. Il volume ricostruisce con rigore documentario e sensibilità narrativa la figura di Gioacchino Gesmundo, uno dei protagonisti meno noti – ma non meno significativi – della Resistenza romana durante l’occupazione nazista. Una biografia intessuta di fonti primarie: lettere, documenti d’archivio, testimonianze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ana Blandiana incanta gli studenti a Chieti: lezione di poesia e libertà all’Istituto Galiani

Il 19 maggio, l’Istituto Galiani di Chieti ha ospitato la poetessa romena Ana Blandiana, protagonista di un coinvolgente incontro intitolato “Solidarietà, superlativo di libertà”.

“Leonardo Da Vinci è stato il primo grande artigiano”: l’appassionante lezione di Schettini

Leonardo da Vinci, il primo grande artigiano, ci ricorda l’importanza del “saper fare”. Durante un’appassionante lezione tenuta da Vincenzo Schettini a Lecce, rivolgendosi a oltre 500 studenti e 200 imprenditori, è stato sottolineato il valore di preservare e tramandare questo patrimonio.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili

Il prezzo del Samsung Galaxy S25 Edge si sta abbattendo grazie a nuovi sconti cumulabili. Sul Samsung Shop Online, diversi offerta di lancio rendono l'acquisto ancora più conveniente.

Vecchioni: i genitori devono STARE ZITTI. Vergogna caro professore, rispetti le famiglie italiane!