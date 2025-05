L’ex Zanetti condanna l’Empoli | il Verona vince 2-1 azzurri retrocessi in B

Il 25 maggio 2025, l'Empoli ha subito una pesante sentenza: la retrocessione in Serie B, sancita dalla vittoria per 2-1 del Verona guidato dall'ex allenatore Paolo Zanetti. Dopo un timido rilancio con le vittorie su Parma e Monza, gli azzurri non sono riusciti a resistere in casa, chiudendo una stagione segnata da delusioni e incertezze. Una caduta amara per un club che sperava di restare nella massima serie.

Empoli, 25 maggio 2025 – E’ un ex di turno, Paolo Zanetti, a condannare l’Empoli di D’Aversa a una retrocessione tanto amara quanto inevitabile. La rincorsa degli azzurri aveva ripreso vigore dopo i successi contro Parma e Monza, ma tutto serviva in quest’ultima giornata tranne che perdere in casa. Un risultato del genere, indipendentemente da quanto successo sugli altri campi, rispedisce l’Empoli in B dopo quattro stagioni. Peccato, perchè a un certo punto della serata sarebbe stato sufficiente un gol per alimentare il sogno e conquistare un’altra salvezza. Invece no. Gli azzurri, subito sotto per mano di Serdar, si sbloccano col passare dei minuti e arrivano perfino a pareggiare con Fazzini, abile a correggere in porta una deviazione sotto misura del portiere, ma nella ripresa, quando D’Aversa mette Anjorin e Colombo per provare a vincerla, succede quello che non ti aspetti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’ex Zanetti condanna l’Empoli: il Verona vince 2-1, azzurri retrocessi in B

