L’ex rettore della Link | Salis? Laureata come la Calderone

L'ex rettore della Link, Salis, si è laureata come La Calderone, portando in politica un'esperienza accademica di rilievo. La candidata del centrosinistra ha conseguito una laurea triennale beneficiando di agevolazioni di cui i dem contestano al ministro. Una vicenda che apre il dibattito su benefìci e trasparenza nel mondo accademico e politico. Continua a leggere per saperne di più.

La candidata del centrosinistra ha conseguito una triennale con le stesse agevolazioni che i dem contestano al ministro...

Sport per la terza età, scontro tra Salis e Bianchi: "Genova laboratorio di diritti", la replica "Noi lo facciamo già"

A Genova, il tema dello sport per la terza età diventa oggetto di acceso dibattito politico. Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra, propone di trasformare la città in un "laboratorio per il diritto allo sport".

Ilaria Salis nei guai, l'UE pronta a revocare l'immunità parlamentare? E intanto lei invoca l'arresto di Netanyahu

Ilaria Salis si trova in una situazione delicata, con l'Unione Europea pronta a revocare la sua immunità parlamentare.

Elezioni per il nuovo Rettore ad Unisa: si voterà in presenza

Le prossime elezioni per il Rettore dell'Università di Salerno si svolgeranno in presenza, garantendo la trasparenza del processo elettorale.

