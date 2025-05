Lettori | Così ho evitato di subire una rapina in viale Africa

...ho notato un uomo avvicinarsi con fare sospetto. L'atmosfera era tesa, e la mia intuizione mi ha spinto a rimanere vigile. Quando ha tentato di aggredirmi, ho reagito prontamente, evitando di diventare una vittima. È fondamentale condividere queste esperienze per sensibilizzare gli altri sui rischi nelle nostre strade e sull'importanza di restare all'erta. Ecco dunque il racconto di quel momento critico.

