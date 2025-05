L’estro di Manzoni e quelle matite del Centro Stile

Manzoni e Turrini evidenziano l'importanza dell'estro e dell'umanità nell'arte e nello stile. Enzo Ferrari, definendosi "agitatore di uomini", sottolinea che la tecnologia richiede sempre un elemento umano. Questo insegnamento è fondamentale per non dimenticare il valore delle persone, specialmente oggi con la diffusione incontrollata dell’intelligenza artificiale, che rischia di sottovalutare il ruolo dell'individuo.

di Leo Turrini Enzo Ferrari amava definirsi ’un agitatore di uomini’. Dietro l’etichetta, si celava un convincimento profondo: non può esistere tecnologia senza elemento umano. Concetto da non consegnare all’oblio, soprattutto in tempi in cui avanzano deliranti sacerdoti della intelligenza artificiale! Ecco perché, celebrando le suggestioni della 296 Speciale uscita dalle officine di Maranello, beh, conviene parlare di. matite. Le matite del Centro Stile del Cavallino, diretto con passionale creatività da Flavio Manzoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’estro di Manzoni e quelle matite del Centro Stile

