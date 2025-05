Leone XIV non ha paura del Partito comunista cinese | nuova fase per la Santa Sede

Leone XIV segna una nuova fase per la Santa Sede, dimostrando fermezza di fronte al partito comunista cinese. Durante il Regina Caeli, il Papa ha sottolineato l'importanza della recente beatificazione di Stanislao Kostka Streich, sacerdote martire ucciso per la sua fede nel 1938 a Poznan, Polonia. Questo gesto testimonia l’impegno della Santa Sede nel promuovere i valori cristiani anche in contesti politici complessi.

La politica estera della Santa Sede sta probabilmente cambiando. Oggi, dopo il Regina Caeli, Leone XIV ha ricordato la beatificazione di Stanislao Kostka Streich. “Ieri a Pozna? (Polonia) è stato beatificato Stanislao Kostka Streich, sacerdote diocesano ucciso in odio alla fede nel 1938, perchĂ© la sua opera in favore dei poveri e degli operai infastidiva i seguaci dell’ideologia comunista. Il suo esempio possa stimolare in particolare i sacerdoti a spendersi generosamente per il Vangelo e per i fratelli”, ha dichiarato il pontefice, che subito dopo ha aggiunto: “Sempre ieri, memoria liturgica della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, si è celebrata la Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, istituita dal Papa Benedetto XVI... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV non ha paura del Partito comunista cinese: nuova fase per la Santa Sede

Scopri altri approfondimenti

Papa Leone XIV, quando inizia il Pontificato: tutto sul rito che ha sostituito l’intronizzazione

Domenica 18 maggio segnerĂ l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, eletto l'8 maggio.

Papa Leone XIV ancora non ha parlato di ambiente: temo non sia tra le sue prioritĂ

Papa Leone XIV non ha ancora affrontato il tema ambientale, sollevando preoccupazioni sulle sue prioritĂ .

Una partita con Leone XIV? "In futuro...": ecco come ha risposto Sinner

Nel futuro, una partita fra il giovane talento Jannik Sinner e Leone XIV, il pontefice sportivo, suscita grande curiositĂ .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Leone XIV ha paura che la corsa al riarmo in Europa avrà serie conseguenze sui poveri e sul welfare

Si legge su msn.com: Per ironia della sorte, proprio mentre stamattina Papa Leone XIV davanti ai vertici della Comece – l'organismo delle conferenze episcopali europee – parlava dell'urgenza ...

Leone, il papa che non ha paura. «Non mi fermerò di fronte all’odio»

Segnala editorialedomani.it: «Sono stato scelto senza alcun merito, vengo a voi con timore e tremore», ha scandito Leone dando inizio al nuovo pontificato di fronte alla folla sterminata di piazza San Pietro. Ha parlato degli inn ...

Papa Leone XIV: “Sono stato scelto senza alcun merito”. L’appello per i bimbi di Gaza e l’incontro con Zelensky

Lo riporta dire.it: ROMA – Oltre 150 le delegazioni, provenienti da più continenti, che parteciperanno stamane alla messa per l’inizio del pontificato di Leone XIV. Per l’Italia ci saranno, tra gli altri, il presidente d ...

Cos'ha provato Papa Leone XIV nel suo primo discorso? Analisi Microespressioni