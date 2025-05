Leone XIV e la grazia preveniente

Leone XIV si distingue nel suo pontificato per un aspetto particolare: la grazia preveniente, un elemento antico rivisitato con nuova intensità. Questa costante, spesso meno evidenziata rispetto ad altre tematiche mediatiche, rivela un volto della Chiesa radicato nella misericordia e nella vicinanza ai poveri, anche in momenti di crisi. Una novità che arricchisce la tradizione e apre orizzonti di riflessione sulla spiritualità e l’impegno cristiano.

C’è qualcosa di nuovo nel pontificato di Leone XIV, anzi di antico, che poi è quest’ultima la vera novità, non tanto la prossimità ai poveri – una costante, a parte momenti, anche lunghi, di tragica caduta della Chiesa – o altri aspetti sottolineati da tanti media. Infatti, pur non rompendo affatto con il suo predecessore, che anzi spesso cita, papa Leone XIV si muove in un altro orizzonte, in sordina, con gentilezza, timidamente quasi (“sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore”, ha detto al suo insediamento). D’altronde, a ciascuno il suo vale anche per i successori di Pietro, ognuno con la propria sensibilità cristiana. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Leone XIV e la grazia preveniente

Approfondisci con questi articoli

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV: il ritorno a Nicea dopo 1700 anni e il sogno dell’unità

Papa Leone XIV torna a Nicea, dopo 1700 anni dal primo Concilio ecumenico, per un gesto senza precedenti che segna un forte richiamo all'unità dei cristiani.

Papa Leone XIV, quando inizia il Pontificato: tutto sul rito che ha sostituito l’intronizzazione

Domenica 18 maggio segnerà l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, eletto l'8 maggio.

Cosa riportano altre fonti

Papa Leone XIV alla basilica di San Paolo: «Dio mi dia la grazia di rispondere fedelmente alla sua chiamata»

Si legge su roma.corriere.it: La preghiera silenziosa davanti alla tomba e il discorso, citando Benedetto XVI: «Dio ci ama, ci ha creati tutti per amore». E ha parlato di «amore, fede, giustizia» ...

Leone XIV: “Dio ci ama, è la grande verità della nostra vita”. A San Paolo fuori le mura attraversa la Porta Santa

Lo riporta clarusonline.it: Affida a San Paolo il suo ministero petrino e invoca i capisaldi teologici dell'Apostolo: grazia, fede e giustizia ...

Leone XIV a San Paolo fuori le Mura: "Dio ci ama, grande verità che dà senso alla nostra vita"

Scrive msn.com: Papa Leone prende possesso della Basilica papale di San Paolo fuori Le Mura. Una visita altamente simbolica dal momento che il Pontefice neoeletto, Vescovo di Roma, prende così possesso delle quattro ...

Omelia Papa Leone XIV: “ Obbedienza della Fede”. #fede #gesu #papaleonexiv