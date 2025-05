Leone XIV a Santa Maria Maggiore | preghiera per l’icona mariana e omaggio a Papa Francesco

Nel cuore di una domenica intensa, Leone XIV ha concluso il suo viaggio a Santa Maria Maggiore, dedicando un momento di profonda devozione all'icona mariana nella Cappella Paolina. Qui, il Pontefice ha elevato una preghiera meditativa, rinnovando la sua fede e rendendo omaggio a Papa Francesco, un gesto di affetto e unità per la comunità ecclesiale.

Nel cuore di una domenica intensa, Leone XIV ha concluso il suo itinerario a Santa Maria Maggiore in un momento di profonda devozione, rivolto all'icona mariana custodita nella Cappella paolina. Durante la sosta, il Pontefice ha espresso la sua fede mediante una preghiera meditativa e un omaggio floreale, prima di rendere un sentito tributo alla .

