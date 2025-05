L' enigma Pacciani sbarca al Circolo Polare Artico | la cronaca nera diventa arte didattica in Finlandia

L'enigma Pacciani arriva al Circolo Polare Artico: in Finlandia, la cronaca nera si trasforma in arte didattica. Una mostra itinerante dalla fredda Lapponia intende suscitare riflessioni e dibattiti, offrendo un’interpretazione originale di figure controverse della cronaca italiana come Pietro Pacciani. Un percorso che sfida pregiudizi e invita a una nuova prospettiva sulla memoria e sulla verità.

Dalla fredda Lapponia, una mostra itinerante si prepara a scuotere le coscienze e a stimolare il dibattito, proponendo un approccio inedito a figure controverse della cronaca italiana. Protagonista di questa iniziativa è Pietro Pacciani, la cui storia, lungi dall'essere riproposta in chiave...

