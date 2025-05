L’enciclopedia di Garlasco nome per nome | i volti e le storie per capire cosa è successo davvero a Chiara Poggi

"L'enciclopedia di Garlasco nome per nome" esplora i volti e le storie legate all'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Trovata senza vita dal fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere, il caso si riapre con un nuovo indagato, Andrea Sempio. Attraverso dettagli e testimonianze, questo volume cerca di far luce su uno dei crimini più controversi e discussi d'Italia.

L’omicidio risale alla mattina del 13 agosto 2007. A trovare il corpo senza vita della 26enne fu il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva per omicidio a 16 anni di carcere e adesso in semilibertà. Ora il caso è stato riaperto: c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio. Ma sono tante le persone che girano intorno a questa vicenda... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’enciclopedia di Garlasco, nome per nome: i volti e le storie per capire cosa è successo (davvero) a Chiara Poggi

L'enciclopedia di Garlasco, nome per nome: come orientarsi nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi

L'Enciclopedia di Garlasco offre una guida dettagliata per orientarsi nella complessa nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

Garlasco, si cerca l'arma nel canale vicino casa della nonna delle cugine di Chiara Poggi. Il super testimone fa il nome di Stefania Cappa

A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, Garlasco torna al centro delle cronache. Si sta effettuando una ricerca nel canale vicino a casa della nonna delle cugine della vittima, alimentata dalla testimonianza di un super testimone che nomina Stefania Cappa.

“Lui e Alberto Stasi”. Garlasco, spunta un altro nome clamoroso: chi è Marco e perché oggi si parla di lui

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro dell’attenzione per una nuova clamorosa pista.

Parte 1 Intro + Relazione Dr. Gabriele Mauri