L’Empoli si gioca tutto D’Aversa ai suoi ragazzi | Dobbiamo pensare soltanto a fare risultato

L'Empoli affronta l'ultima giornata di Serie A contro l'Hellas Verona, con il tutto esaurito al "Castellani". La vittoria è fondamentale per i padroni di casa, che devono ottenere risultati per salvarsi. I tifosi sono entusiasti e sperano che gli azzurri riescano a conquistare i punti necessari. Per Verona, basta un pareggio per garantirsi la salvezza matematica. La partita si gioca questa sera alle 20.45, in un match decisivo per entrambe le squadre.

Empoli, 25 maggio 2025 – Un “Carlo Castellani” tutto esaurito, per quanto riguarda i biglietti per i tifosi azzurri, sarà stasera alle 20.45 il palcoscenico di Empoli-Hellas Verona, ultima giornata di Serie A che mette in palio la salvezza. Agli scaligeri basta un punto per assicurarsi la matematica permanenza in categoria, alla squadra di D’Aversa potrebbe anche essere sufficiente ma dovreb bero arrivare notizie positive da Roma, dove è impegnata l’altra diretta rivale, il Lecce. Così il tecnico azzurro ci tiene a ribadire che la squadra dovrà entrare in campo con un unico pensiero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Empoli si gioca tutto, D’Aversa ai suoi ragazzi: “Dobbiamo pensare soltanto a fare risultato”

Altri articoli sullo stesso argomento

L’urlo del PSV allo stadio mentre si gioca Groningen-Ajax: in meno di un minuto succede di tutto

Il palpitante finale di Groningen-Ajax regala emozioni esplosive allo stadio, dove i tifosi del PSV trattenevano il respiro.

Serie B, ci si gioca tutto in 90 minuti: playoff, playout e salvezza, c’è tanto ancora in palio

La Serie B si avvia verso il suo epilogo, con gli ultimi novanta minuti che decideranno il destino di playoff e salvezza.

La Salernitana si gioca tutto, parla Marino: "Vincere per salvarci, non possiamo deludere i tifosi"

In una notte cruciale, la Salernitana si prepara ad affrontare il Cittadella, pronta a combattere contro paure e fragilità.

Cosa riportano altre fonti

Empoli-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Riporta calciomercato.com: Scontro diretto per la salvezza allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena: c`è Empoli-Verona nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Punti pesantissimi.

Empoli-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

Riporta msn.com: Ultimi 90’ per salvarsi al Castellani. Un pareggio potrebbe bastare a entrambe, ai toscani, però, in questo caso, servirebbe la sconfitta del Lecce contro la ...

Empoli di D'Aversa si prepara per la sfida cruciale contro il Verona

Scrive msn.com: L'Empoli continua gli allenamenti in vista della partita decisiva contro il Verona, con quasi tutti i giocatori disponibili.

OSIMHEN È STATO FREGATO??#osimhen#napoli #calcio