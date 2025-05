L’elicottero di Putin sfugge all’attacco di droni ucraini La rischiosa visita nel Kursk dello zar

Il 25 maggio 2025, Vladimir Putin rischiò la vita durante una visita a Kursk, quando il suo elicottero fu sfiorato da un attacco di droni ucraini. Kiev avrebbe potuto eliminare lo zar in quella occasione, ma l’elicottero di Putin riuscì a sfuggire all’attacco. A rivelare il pericolo è stato Yuri Dashkin, comandante di alto livello. Un episodio che mette in luce i rischi e le tensioni tra Russia e Ucraina.

Roma, 25 maggio 2025 – Kiev avrebbe potuto eliminare Vladimir Putin a maggio, quando lo zar si è recato nel Kursk e il suo elicottero è finito nel pieno di un attacco di droni ucraini, ma non ci è riuscita. A svelare l’incredibile rischio corso dal leader russo è stato Yuri Dashkin, comandante di un'unità di difesa aerea di Mosca, ripreso dalla Tass. Secondo il racconto di Dashkin il 20 maggio Putin ha visitato la regione di Kursk e proprio dal quel giorno fino al 22 la Russia è stata attaccata con svariati droni. Secondo il quartier generale russo in quel periodo sarebbero stati abbattuti 1... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’elicottero di Putin sfugge all’attacco di droni ucraini. La rischiosa visita nel Kursk dello zar

