L’elicottero di Putin sfugge all’attaccato di droni ucraini La rischiosa visita nel Kursk dello zar

Roma, 25 maggio 2025 – Durante una visitazione nel Kursk, l’elicottero di Vladimir Putin è stato improvvisamente colpito da droni ucraini, rischiando una tragica conclusione. Kiev aveva l’opportunità di eliminare lo zar, ma non ci riuscì. Yuri Dashkin, comandante di sicurezza, ha rivelato il pericolo che Putin ha corso e la complessità di quell’attacco audace, sottolineando i rischi e le tensioni tra Russia e Ucraina.

Roma, 25 maggio 2025 – Kiev avrebbe potuto eliminare Vladimir Putin a maggio, quando lo zar si è recato nel Kursk e il suo elicottero è finito nel pieno di un attacco di droni ucraini, ma non ci è riuscita. A svelare l'incredibile rischio corso dal leader russo è stato Yuri Dashkin, comandante di un'unità di difesa aerea di Mosca, ripreso dalla Tass. Secondo il racconto di Dashkin il 20 maggio Putin ha visitato la regione di Kursk e proprio dal quel giorno fino al 22 la Russia è stata attaccata con svariati droni. Secondo il quartier generale russo in quel periodo sarebbero stati abbattuti 1...

