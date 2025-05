L’elicottero di Putin nel mirino | attacco con droni durante la visita a Kursk

Durante una visita ufficiale a Kursk il 20 maggio, l'elicottero di Vladimir Putin sarebbe stato oggetto di un attacco con droni ucraini, come rivelato dal comandante della difesa aerea russa Yuri Dashkin. L'incidente solleva preoccupazioni sulla escalation dei confronti tra Russia e Ucraina e sulla sicurezza del leader russo nel contesto del conflitto in corso.

Durante la visita di Vladimir Putin nella regione di Kursk, il 20 maggio scorso, l’elicottero presidenziale sarebbe stato bersaglio di un attacco massiccio con droni ucraini. Lo ha rivelato il comandante della difesa aerea russa Yuri Dashkin, intervenendo nella trasmissione “Vesti Nedeli” sul canale Rossiya 1. Secondo quanto dichiarato, l’attacco sarebbe stato respinto con successo, senza mettere a rischio la sicurezza del presidente. Il viaggio di Putin nel Kursk comprendeva incontri istituzionali con i rappresentanti locali, tra cui responsabili dei comuni e volontari, nonché una visita al cantiere della centrale nucleare di Kurchatov, considerato un nodo strategico per il rilancio energetico della regione... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’elicottero di Putin nel mirino: attacco con droni durante la visita a Kursk

