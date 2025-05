L' Ekipe Orizzonte non sbaglia | Sis Roma annichilita in Gara 1 della finale scudetto

L’Ekipe Orizzonte conquista con autorità Gara 1 della finale scudetto, battendo la Sis Roma 13-6 davanti al pubblico di Nesima. La squadra catanese si esibisce in una prestazione eccellente, annunciando la propria determinazione a difendere il titolo. Un inizio promettente per la corsa al tricolore, che si intensifica dopo questa vittoria convincente nella serie che assegnerà il campionato italiano.

L'Ekipe Orizzonte offre una prestazione eccellente e conquista Gara 1 della finale scudetto, esaltandosi davanti al pubblico straordinario della piscina di Nesima. Ieri sera infatti le catanesi hanno battuto la Sis Roma con un netto 13-6 nella prima partita della serie che assegnerà il tricolore.

