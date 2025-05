Legnano la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con un coltello sulla schiena | la scoperta della vicina killer in fuga

A Legnano, in provincia di Milano, è stata tragicamente scoperta la 35enne Vasilica Potincu, trovata morta nella sua abitazione con un coltello conficcato nella schiena. La macabra scoperta è stata fatta dalla vicina di casa, che ha allertato le autorità. Al momento, il killer è in fuga, lasciando la comunità sotto shock e in cerca di risposte su questo terribile omicidio.

Uccisa con un coltello conficcato nella schiena. Omicidio a Legnano a nord di Milano: la 35enne Vasilica Potincu è stata trovata morta dalla vicina in un appartamento nel condominio al 16... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga

Leggi anche questi approfondimenti

Legnano, 35enne trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga

Tragedia a Legnano, nel Milanese, dove una donna di 35 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, con un coltello conficcato nella schiena.

Legnano, 35enne uccisa a coltellate in casa: l'allarme dato dalla vicina. Il killer in fuga

Una drammatica vicenda ha scosso Legnano, comune a nord di Milano, dove una 35enne è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento.

Legnano, 35enne uccisa in casa: la vicina l’ha trovata con un coltello nella schiena

Una tragica scoperta ha scosso Legnano, dove una donna di 35 anni, di origini rumene, è stata trovata senza vita nella sua abitazione.

Se ne parla anche su altri siti

Omicidio a Legnano, 35enne trovata morta nel suo appartamento: Vasilica Potincu uccisa a coltellate alla schiena

Segnala msn.com: Automedica e carabinieri sono intervenuti in via Stelvio. A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, insospettiti dall’assenza della 30enne ...

Legnano, 35enne trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga

Si legge su msn.com: Uccisa con un coltello conficcato nella schiena. Omicidio a Legnano a nord di Milano: la 35enne Vasilica Potincu è stata trovata morta dalla vicina in un appartamento nel condominio al 16 ...

Donna trovata morta con un coltello nella schiena a Legnano, killer in fuga

Riporta dire.it: MILANO – L’hanno ritrovata a terra, nel suo appartamento, con un coltello conficcato nella schiena. Così è morta a Legnano, a nord di Milano Vasilica Potincu, 35enne nata in Romania. A scoprire il ...