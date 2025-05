Legnano la 35enne Vasilica Potincu morta in casa con una mannaia da cucina sulla schiena | la scoperta della vicina killer in fuga

A Legnano, a nord di Milano, si è consumato un efferato omicidio: Vasilica Potincu, 35enne escort professionista, è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione, con una mannaia da cucina conficcata nella schiena. La tragica scoperta è stata fatta da una vicina, che ha subito allertato le autorità. La caccia al killer è ora in corso, con la comunità scossa dalla brutalità dell'accaduto.

