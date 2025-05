Legnano donna uccisa con coltellata alla schiena

Un tragico episodio ha scosso la città di Legnano, dove una giovane donna di origine romena è stata uccisa con un colpo di coltello alla schiena. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore ha abbandonato l'arma del delitto conficcata nel corpo della vittima, alimentando un clima di sgomento e paura tra i residenti. Le autorità sono già al lavoro per fare luce su questa brutale aggressione.

Stando alle prime informazioni, la giovane, nata in Romania, sarebbe stata uccisa a coltellate: l'assassino ha lasciato la lama conficcata nella schiena...

