Legnano donna trovata uccisa in casa | accoltellata alla schiena

Un giallo scuote Legnano, alle porte di Milano, dove Vasilica Potinku, 35 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento. I vicini, preoccupati per la sua assenza, hanno scoperto il corpo senza vita della donna, accoltellata alla schiena. La tragedia ha suscitato un'ondata di sgomento nella comunità, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su questo cruento delitto.

Giallo a Legnano, nell’hinterland nord-ovest di Milano, dove una donna di 35 anni, Vasilica Potinku, è stata trovata morta nel suo appartamento. A scoprirla, nel primo pomeriggio di domenica, sono stati i vicini, allarmati dalla porta aperta e dall’assenza di risposte. La donna, di origini rumene, è stata colpita alla schiena con un grosso coltello da cucina. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma non hanno potuto salvarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il Nucleo Investigativo di Milano. Il cellulare della vittima, ritrovato, potrebbe fornire elementi utili per identificare l’assassino... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it