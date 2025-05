Legnano donna trovata morta nella sua abitazione | killer in fuga

Una donna di circa 30 anni è stata tragicamente trovata morta nella sua abitazione in via Stelvio a Legnano, in provincia di Milano. Il macabro ritrovamento è stato segnalato da un vicino di casa, che ha notato la porta aperta e la vittima riversa a terra. Immediate le misure di sicurezza: i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti sul posto, dando inizio alle indagini per rintracciare il presunto killer, attualmente in fuga.

Una donna di circa 30 anni è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione in via Stelvio a Legnano, in provincia di Milano. A telefonare al 112 un vicino di casa della donna che ha visto la porta aperta e la vittima riversa per terra. Sul posto i carabinieri della compagnia locale, insieme con i militari delle Sis, le sezioni investigazioni scientifiche, per i rilievi del caso. Donna uccisa a Legnano, killer in fuga. La 30enne sarebbe stata accoltellata alla schiena. Il presunto assassino della donna sarebbe in fuga. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri. ... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Legnano, donna trovata morta nella sua abitazione: killer in fuga

