Legnano donna di 35 anni uccisa in casa | trovata da una vicina con coltello nella schiena

Una tragedia ha scosso Legnano, dove una donna di 35 anni, originaria della Romania, è stata trovata senza vita nel suo appartamento con un coltello conficcato nella schiena. La macabra scoperta è stata fatta da una vicina, preoccupata per il silenzio e la porta aperta dell'abitazione. Sul luogo del delitto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine, avviando le indagini per fare chiarezza su questo atroce accaduto.

Una donna di 35 anni, originaria della Romania, è stata trovata senza vita, accoltellata alla schiena, in un appartamento di Legnano, a nord di Milano. A fare la scoperta sarebbe stata una vicina che ha trovato la porta di casa aperta ed è entrata per capire cosa fosse accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Il killer è in fuga... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Legnano, donna di 35 anni uccisa in casa: trovata da una vicina con coltello nella schiena

Contenuti che potrebbero interessarti

Legnano, donna di 35 anni trovata morta in casa con un coltello nella schiena. Il killer in fuga

Una tragica scoperta ha scosso Legnano, dove una donna di 35 anni, originaria della Romania, è stata trovata morta nella sua casa con un coltello conficcato nella schiena.

Donna di 35 anni trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga

Una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Legnano, con un coltello conficcato nella schiena.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa

Una tragedia ha colpito Como, dove una donna di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. I vicini, preoccupati per la sua invisibilità e il silenzio prolungato, hanno infine lanciato l'allarme.

Ne parlano su altre fonti

Legnano, donna di 35 anni trovata morta in casa con un coltello nella schiena. Il killer in fuga

Da msn.com: Una donna di 35 anni nata in Romania è stata trovata morta nella sua abitazione a Legnano, a nord di Milano. A dare l'allarme intorno alle 14.30 ...

Donna di 35 anni trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga

Lo riporta msn.com: Uccisa con un coltello conficcato nella schiena. Omicidio a Legnano nel Milanese: una donna è stata trovata morta dalla vicina in un appartamento ...

Omicidio a Legnano: donna romena trovata morta in casa

Secondo notizie.it: Legnano, una tranquilla cittadina in provincia di Milano, è stata teatro di un omicidio che ha scosso profondamente la comunità locale. Una donna di origini romene, di soli 35 anni, è stata trovata mo ...

Scoperta choc a Legnano: omicidio in casa