Legnano 35enne uccisa con un coltello alla schiena | killer in fuga

Un tragico evento ha scosso Legnano, in provincia di Milano, dove una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, vittima di un feroce attacco con un coltello. La scena dell'orrore è avvenuta nel pomeriggio di domenica 25 maggio, quando una vicina ha allertato le autorità dopo non aver visto la vittima. Il killer è attualmente in fuga, lasciando la comunità tradita e incredula.

Orrore a Legnano. In provincia di Milano una donna è stata trovata morta in casa nel pomeriggio di domenica 25 maggio. La donna è stata uccisa con una coltellata alla schiena. A dare l'allarme è stato una vicina di casa della vittima, una trentacinquenne romena, che viveva in via Stelvio. La vicina di casa, vedendo la porta di casa sua aperta, è entrata e ha dato l'allarme. La zona è stata blindata per permettere agli investigatori, i carabinieri della compagnia di Legnano e quelli del Nucleo Investigativo di Milano, unitamente alla Squadra Rilievi, di operare per raccogliere ogni traccia possibile a ricostruire l'accaduto... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Legnano, 35enne uccisa con un coltello alla schiena: killer in fuga

Una tragica scoperta ha scosso Legnano, dove una donna di 35 anni, di origini rumene, è stata trovata senza vita nella sua abitazione.

Una donna di 35 anni nata in Romania è stata trovata morta nella sua abitazione a Legnano, a nord di Milano. A dare l'allarme intorno alle 14.30 la vicina di casa, che vedendo la ...

E' caccia al responsabile dell'uccisione di una donna 35enne di origini romene, trovata morta con diverse coltellate e l'arma, un mannaino da cucina, conficcata nella schiena, nel primo pomeriggio di ...

