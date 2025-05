Legnano 35enne uccisa accoltellata | l’omicida in fuga

Il 25 maggio, a Legnano, un dramma ha scosso la comunità: il corpo senza vita di una 35enne è stato trovato accoltellato nel suo appartamento. La scoperta, avvenuta nel primo pomeriggio da parte di una vicina preoccupata, ha svelato un omicidio che ha lasciato tutti in stato di choc, mentre l'assassino è attualmente in fuga. I dettagli dell'accaduto stanno emergendo con il passare delle ore.

Nel pomeriggio del 25 maggio, a Legnano, in provincia di Milano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di un appartamento situato in via Stelvio 16. A fare la tragica scoperta è stata una vicina di casa che, notando la porta d’ingresso socchiusa intorno alle 14.30, è entrata e ha trovato la 35enne, originaria della Romania, riversa a terra con un coltello conficcato nella schiena. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale e gli investigatori del nucleo di via della Moscova, attualmente impegnati a far luce sull’accaduto e a rintracciare l’autore del delitto... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Legnano, 35enne uccisa accoltellata: l’omicida in fuga

