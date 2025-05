Legnano | 35enne accoltellata a morte in casa L' allarme lanciato dalla vicina

Una tragica notizia scuote Legnano, dove una donna di 35 anni è stata trovata accoltellata a morte nella sua abitazione in via Stelvio. L'allerta è stata lanciata dai vicini, allarmati da urla provenienti dall'appartamento. Alla vista del corpo senza vita, uno di loro ha tempestivamente contattato le autorità, giungendo così sul luogo dell'orribile crimine. La comunità è in shock per questo drammatico evento.

AGI - Una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Stelvio, a Legnano, nell'hinterland milanese. A dare l'allarme i vicini di casa, che hanno udito urla provenire dall'appartamento e poi notato la porta aperta. Uno di loro ha visto il corpo della donna e ha chiamato il 112. La donna, secondo prime informazioni, sarebbe stata accoltellata alla schiena. Le indagini sono affidate ai carabinieri. ... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Legnano: 35enne accoltellata a morte in casa. L'allarme lanciato dalla vicina

