Legambiente, a Paestum la catena umana contro i combustibili fossili

A Paestum, oltre 300 giovani attivisti di Legambiente hanno formato una catena umana sulla spiaggia dell’oasi dunale, inviando un forte messaggio contro l’uso dei combustibili fossili. L’azione mira a sensibilizzare sulla crisi climatica, promuovendo energie rinnovabili, la riduzione delle bollette e la creazione di posti di lavoro green, sottolineando l’urgenza di una risposta immediata e deciso ai cambiamenti climatici.

Oltre 300 giovani attivisti e attiviste di Legambiente hanno creato una catena umana sulla spiaggia dell’oasi dunale di Paestum per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile: “Per contrastare la crisi climatica, ridurre le bollette e produrre nuovi posti di lavoro green, serve una risposta immediata e concreta da parte del governo Meloni e dalle Regioni. Stop fossili, start rinnovabili “. L’azione simbolica e’ promossa nell’ambito dello ‘Youth climate meeting 2025’ di Legambiente per richiamare l’attenzione pubblica e istituzionale sulla necessità di velocizzare la transizione ecologica. La crisi climatica corre veloce anche in questo 2025... 🔗 Leggi su Lapresse.it