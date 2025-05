Leclerc emoziona a casa sua ma Norris resta imbattuto doppio pit-stop obbligatorio cambia le regole

Formula 1 ha regalato emozioni straordinarie nel cuore di Monte-Carlo, con Charles Leclerc che ha incantato il pubblico di casa sua, ma il vero protagonista è stato Lando Norris, rimasto imbattuto. L'introduzione del doppio pit-stop obbligatorio ha rivoluzionato la gara, trasformandola in un'autentica sfida di strategia e adrenalina, culminando in un finale mozzafiato che ha lasciato i tifosi con il fiato sospeso.

La Formula 1 ha regalato una domenica a dir poco spettacolare nel cuore di Monte-Carlo, grazie all'introduzione del doppio pit-stop obbligatorio che ha trasformato la tradizionale gara monegasca in un vero e proprio spettacolo di strategia e adrenalina. A trionfare è stato Lando Norris, che con una partenza perfetta e una McLaren estremamente competitiva ha conquistato una vittoria meritata e sofferta, confermando ancora una volta la forza della scuderia britannica su un circuito storicamente difficile per i sorpassi. "È stata una gara incredibile, molto diversa dal solito qui a Monaco", ha dichiarato un entusiasta Norris al termine della corsa...

