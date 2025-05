Lecce salvo Calcio | l' Audace Cerignola cede al Pescara

Il Lecce conquista la salvezza in Serie A grazie a una vittoria convincente in trasferta contro la Lazio. Nella cornice dell'ultima giornata di campionato, i giallorossi non hanno dovuto attendere le combinazioni di classifica, mentre l'Audace Cerignola cede al Pescara. Con il Monza già retrocesso, i salentini gioiscono, mentre Empoli e un'altra squadra si preparano alla discesa in Serie B.

Non ha dovuto neanche aspettare le combinazioneli di una classifica avulsa, il Lecce. Ha vinto (giocando bene) in trasferta con la Lazio ed ha raggiunto, all'ultima giornata del campionato di calcio di serie A, la salvezza. Con il Monza già retrocesso da settimane retrocedono in serie B l'Empoli e il Venezia. Lazio-Lecce 0-1 è stato firmato dal gol di Koulibaly alla sua prima segnatura in questo campionato. Napoli campione d'Italia, si qualificano per la Champions League anche Inter, Atalanta e Juventus. Roma e Bologna in Europa League. Fiorentina in Conference League. Retrocedono in serie B Empoli, Venezia e Monza...

