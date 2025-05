Lecce raffiche di multe agli studenti delle scuole | Poli apre al confronto con i presidi

A Lecce sono state emesse numerose multe agli studenti per infrazioni legate agli stalli nei parcheggi scolastici. Il Poli apre al confronto con i presidi e propone un tavolo di concertazione con Provincia e dirigenti scolastici per discutere e risolvere la questione degli spazi riservati a studenti, insegnanti e personale scolastico, al fine di trovare soluzioni condivise e migliorare la gestione dei parcheggi scolastici.

¬ęUn tavolo di concertazione con Provincia e dirigenti degli istituti scolastici per affrontare il tema degli stalli dedicati a studenti, docenti e personale scolastico¬Ľ. Ad annunciare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Lecce, raffiche di multe agli studenti delle scuole: Poli apre al confronto con i presidi

Altri articoli sullo stesso argomento

Automotive Dealer Day, la parola agli esperti: Germano Massaro, Presidente Federauto Lecce

All'Automotive Dealer Day di Verona, diamo voce agli esperti del settore. Germano Massaro, Presidente di Federauto Lecce, condivide le sue intuizioni sui recenti cambiamenti nel mondo automotive.

Automotive Dealer Day, la parola agli esperti: Germano Massaro, Presidente Federauto Lecce

All'Automotive Dealer Day di Verona, abbiamo ascoltato le voci dei protagonisti del settore. Germano Massaro, Presidente di Federauto Lecce, condivide le novità e i cambiamenti in atto nel mondo automotive, affrontando le prossime sfide del mercato dell'auto e delineando un futuro in continua evoluzione.

Pezzotto, circa 2.189 multe agli utenti. Sono stati convocati dalla Finanza grazie ai pagamenti tracciabili (Repubblica)

La Guardia di Finanza ha convocato circa 2.189 utenti di servizi di streaming illegali, noti come "pezzotto", per irrogare multe.

Cosa riportano altre fonti

Lecce, raffica di multe fuori dal liceo: 80 scooter nel mirino

Da quotidianodipuglia.it: Pioggia di multe per gli studenti del ‚ÄúDe Giorgi‚ÄĚ. È accaduto mercoledì scorso davanti alla sede centrale dell‚Äôistituto, in viale De Pietro a Lecce: durante ...

Scandalo multe annullate in cambio di favori: a Lecce in 42 rischiano il processo

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Rispondono a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, corruzione, accesso abusivo alle banche dati, falso e soppressione di atti pubblici LECCE - La Procura di Lecce chiude la maxi ...

Calcio piratato, più di 2000 multe agli utenti del pezzotto: «È un cancro culturale, ora una blacklist dei recidivi»

Da corriere.it: Lo scorso dicembre, una giudice del Tribunale di Lecce, Roberta Maggio, in seguito ad un'indagine della Guardia di Finanza, ha inflitto 154 euro di multa a tredici persone per aver acquistato ...

Senza mascherine al chiuso, multe da mille euro a Salerno