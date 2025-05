Lecce Giampaolo | "Con questa salvezza abbiamo reso Corvino immortale"

Il Lecce scrive una pagina storica, conquistando la sua terza salvezza consecutiva, un traguardo mai raggiunto prima. Con una vittoria emozionante contro la Lazio, i giallorossi celebrano un successo che consacra il loro direttore sportivo, Pantaleo Corvino, come un vero immortale. La squadra dimostra tenacia e determinazione, regalando ai tifosi un finale di stagione indimenticabile e una nuova era di speranza nel calcio italiano.

Finale incredibile per il Lecce, che raggiunge la terza salvezza di fila per la prima volta nella storia. I giallorossi battono la Lazio e rimangono... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

