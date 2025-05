Leão saluta il Milan: l’indizio è arrivato. Con una stagione ormai alle spalle, sembra sempre più probabile il suo addio a San Siro. Dopo la vittoria contro il Monza, che chiude un’annata difficile, l’indizio sul futuro dell’attaccante portoghese si fa più evidente. Il suo addio potrebbe segnare una svolta importante per il mercato dei rossoneri, lasciando incertezza sul suo destino nel club.

Il futuro dell’attaccante portoghese sembra sempre più lontano da San Siro. Arriva l’ennesimo indizio La stagione del Milan si è chiusa con una vittoria per 2-0 in casa contro il Monza che non cambia in alcun modo la sostanza di un’annata quasi disastrosa, nella quale l’unica nota positiva è arrivata dal successo in Supercoppa. Leao ai saluti col Milan: l’indizio è appena arrivato (LaPresse) – Calciomercato.it Troppo poco per salvare la stagione iniziata da Fonseca e proseguita e conclusa nel segno di Conceiçao che ha fallito sia l’appuntamento Champions che l’obiettivo Coppa Italia. In casa meneghina è quindi tempo di pensare al prossimo futuro tra cambi in dirigenza, in panchina e nuovi innesti in campo... 🔗 Leggi su Calciomercato.it