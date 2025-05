Le strisce blu e l’unica multata che ha esultato

Crippa, quando ha scoperto di essere stato multato, ha esultato, poiché l’unica sanzione ricevuta ha rappresentato una vittoria personale. A Monza, la città che sta diventando tutta blu per i nuovi stalli a pagamento, questa multa simboleggia una soddisfazione insolita, considerando la frustrazione condivisa dagli automobilisti che devono adattarsi ai cambiamenti delle strisce blu, simbolo delle nuove regole di sosta a pagamento nel centro cittadino.

Si tratta di una signora della provincia di Mantova, alla quale nei giorni scorsi, di passaggio da Monza, era stata rubata la macchina.

