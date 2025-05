Le SBC di FC 25 Johnny Cardoso UECL Road to the Final

Nuovo entusiasmante appuntamento con le SBC in EA Sports FC 25! Oggi ci concentriamo sulla sfida dedicata a Johnny Cardoso, lanciata il 25 maggio 2025. Scopriremo come completare le due sfide per ottenere la sua carta UEC. Non perdere l'occasione di migliorare la tua rosa! E non dimenticare di prenotare la nuova PlayStation 5 Pro su Amazon!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Johnny Cardoso uscita in data 25 maggio 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Johnny Cardoso: info e sfide. Numero sfide: 2. Premio: 1x UECL Road to the Final Johnny Cardoso. Costo al momento dell’uscita: 60.000 Crediti circa. Scadenza: 29 maggio.   Forma smagliante. Premio: 1x Premium Gold Pack Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 85. LALIGA. Premio: 1x Small Gold Players Pack LALIGA EA SPORTS: Min 1 gioc... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25, Johnny Cardoso (UECL Road to the Final)

Argomenti simili trattati di recente

Guida Completa ai TOTS di EA Sports FC 25: date, giocatori, obiettivi, SBC

Scopri la guida completa ai TOTS di EA Sports FC 25 Ultimate Team, con dettagli sui giocatori, obiettivi e SBC.

Le SBC di FC 25: Paulo Dybala Menzioni d’onore

Scopri la nuova SBC dedicata a Paulo Dybala in EA Sports FC 25, lanciata il 16 maggio 2025 in occasione della promo TOTS.

FC 25, SBC Aggiornamento x2 Serie A/NWSL 78+

Scopriamo come affrontare la SBC Aggiornamento x2 Serie A/NWSL 78+ appena uscita su FC 25, il 9 maggio, in occasione dei TOTS.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Le SBC di FC 25: Geovany Quenda Menzioni d’onore

Come scrive imiglioridififa.com: Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Geovany Quenda uscita in data 24 maggio 2025 in occasione ...

EA FC 25 Johnny Cardoso RTTF SBC leaked: Expected stats and cost

Si legge su sportskeeda.com: The EA FC 25 Johnny Cardoso RTTF SBC has been leaked on social media by X/WetDesignFUT, which is one of the most reliable accounts for such Ultimate Team-related information.

Le SBC di FC 25: Dan Ndoye d’onore

Da imiglioridififa.com: Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Dan Ndoye uscita in data 21 maggio 2025 in occasione della ...