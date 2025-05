Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 maggio | la rassegna stampa di Sky TG24

Il 25 maggio, i quotidiani evidenziano l’irritazione di Trump per i negoziati sui dazi con Bruxelles, mentre Salvini attacca l’Ue e Tajani invita a fermare l’anti-europeismo. Intanto, Israele lancia massicci bombardamenti su Gaza, colpendo anche una famiglia, e la crisi diplomatica e militare resta al centro delle notizie.

Sulle aperture dei giornali tiene ancora banco la questione dazi: Trump è irritato con Bruxelles per la lentezza dei negoziati sulle tariffe. Salvini punta il dito contro l'Ue, mentre Tajani chiede di fermare la retorica antieuropeista. Massicci bombardamenti di Israele su Gaza: colpita la casa di una dottoressa, uccisi nove dei suoi dieci figli. A Cannes vince l'iraniano Jafar Panahi: prima della cerimonia, un gigantesco blackout

